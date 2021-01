Les salariés grandement fragilisés par la crise sanitaire pourront bénéficier d’une aide exceptionnelle afin de compenser les pertes de revenus entre novembre 2020 et février 2021. Cette promesse du gouvernement sera bientôt honorée puisque les premiers versements seront effectués dès le 5 février. Concrètement, à qui s'adresse-t-elle et sous quelles conditions ?

L’aide de 900 € s’adresse aux travailleurs précaires, aux intermittents du spectacle ou aux saisonniers employés dans la restauration, l’hôtellerie ou l’événementiel. Ces secteurs sont particulièrement touchés par la crise. Avec la fermeture des établissements au public, ce sont des milliers de contrats à durée déterminée, de contrats d’extra et de missions d’intérim qui ne verront jamais le jour. En conséquence, de nombreux salariés se retrouvent privés de leur source de revenus. Le gouvernement estime que cette aide devrait profiter à plus de 400 000 travailleurs précaires .

Quelles sont les conditions d’attribution ?

Quelques conditions entourent l’attribution de cette aide. Le bénéficiaire doit résider en France et être inscrit comme demandeur d’emploi pendant un ou plusieurs mois entre novembre 2020 et février 2021. La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a également apporté des précisions : elle concerne les personnes « qui ont travaillé plus de 60 % du temps en 2019 » et « n’ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits au chômage ». De plus, les revenus mensuels (RSA, allocations, etc.) ne doivent pas excéder 900 €.

Les demandeurs d’emploi bénéficiant du RSA peuvent prétendre à une aide de 335 €. Elle est portée à 900 € pour les autres, en sachant que les revenus perçus au cours du mois sont déduits de cette somme. Ainsi, lorsque vous touchez 200 € par mois (allocation chômage, etc.), l’aide exceptionnelle s’élèvera à 700 €. En cas de retour à l'emploi, les revenus tirés de cette reprise seront pris en compte à hauteur de 40 % seulement dans le calcul.

La prime exceptionnelle s’applique sur 4 mois (novembre, décembre, janvier et février). Pour rappel, elle sera versée automatiquement par Pôle emploi à compter du 5 février, au titre des mois de novembre et décembre. Le versement se poursuivra ensuite entre le 21 et 24 février en ce qui concerne le mois de janvier, et fin mars pour le mois de février.