Qui peut effectuer une demande de revenu de solidarité active ?

Il existe différentes formes de RSA. Dans tous les cas, pour en bénéficier, il faut être en situation de fragilité financière et être :

Français résidant de manière stable et effective en France ou dans les DOM (au moins 9 mois par an) ;

étranger en situation régulière sur le territoire.

Pour les étrangers européens

Il convient de justifier au moment de la demande :

d’une résidence stable et effective en France depuis au moins 3 mois ;

ou d’avoir eu un travail déclaré et être inscrit à Pôle emploi ;

ou de disposer d’un travail déclaré et être en arrêt maladie, ou en formation professionnelle.

Pour les étrangers non européens

Au moment de la demande, il faut justifier d’une résidence en France stable et effective (au moins 9 mois par an) et détenir un titre de séjour avec autorisation de travail d’au moins 5 ans, ou être titulaire de la carte de résident ou d’un titre de séjour équivalent.

Notez que les réfugiés, apatrides et bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent aussi bénéficier du RSA.

Le RSA Jeunes actifs (RSAJA)

Le RSAJA est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans sans enfant qui justifient d’au moins 2 ans d’activité professionnelle à temps plein (ou 3 214 heures) sur les 3 dernières années.

Cela peut être le cas des :

salariés ;

demandeurs d’emploi ;

stagiaires de la formation professionnelle, apprentis, titulaires d’un contrat professionnel ;

étudiants à condition qu’il justifie également d’une activité professionnelle rémunérée inférieure à 500 € par mois ;

autoentrepreneurs ou travailleur indépendant (sous certaines conditions) ;

saisonniers (sous conditions de ressources spécifiques) ;

intérimaires ;

intermittents du spectacle.

Notez que les jeunes femmes enceintes ou ayant déjà une charge familiale ne sont pas soumises aux conditions de travail ni d’âge.

Le RSA Jeunes parents

Le RSA Jeunes parents confère un minimum vital aux jeunes ménages en difficulté pour subvenir aux besoins de leur enfant né ou à naître. Pour en bénéficier, il ne faut pas être (sauf pour un parent isolé) élève, étudiant ou stagiaire non rémunéré, en disponibilité, en congé parental, sabbatique ou sans solde.

Le RSA Parents isolés

Le RSA Parents isolés peut être octroyé à un adulte, quel que soit son âge à condition qu’il ait au moins un enfant à charge (né ou à naître) et ne soit pas en couple de manière permanente et déclarée. Il peut être célibataire, divorcé, séparé ou veuf.

Le RSA pour les 25 ans et plus

Les personnes aux revenus modestes âgées d’au moins 25 ans avec ou sans activité peuvent demander le RSA jusqu’à l’âge légal du départ en retraite. Cette prestation s’adresse au même public que pour le RSAJA.

Le RSA Auto-entrepreneurs

Pour recevoir l’allocation, les travailleurs indépendants doivent remplir des conditions spécifiques à leur statut. Ils peuvent être autoentrepreneurs, commerçants, artisans, professions libérales, professions agricoles, conjoints collaborateurs, associés gérants, VDI, artistes auteurs et marins pêcheurs.

Le RSA à Mayotte

À Mayotte, le RSA vient compléter les faibles ressources des plus démunis. Certaines variables diffèrent du RSA de métropole. Par exemple, le seuil minimal de revenu des étudiants potentiellement éligibles est de 125 €. Le montant n’est pas le même non plus.