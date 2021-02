La prime est versée automatiquement aux personnes qui remplissent les conditions d’attribution. Des actualisations tardives seraient notamment à l’origine des erreurs révélées avec pour certains le versement d’une prime qu’ils n’auraient pas dû recevoir, tandis que d’autres personnes éligibles ne l’ont pas reçue. L’aide de 900 euros vise une catégorie de salariés dont les dossiers sont particulièrement complexes à gérer . Les employeurs et contrats (CDD, intérim, etc.) sont nombreux et les attestations Pôle emploi nécessaires lors de l’actualisation peuvent se faire attendre. Dans le cadre d’un versement automatique, il est donc difficile de tenir compte des dernières évolutions.

Le remboursement des trop-perçus est-il exigé ?

La CFDT demande « solennellement de ne pas procéder au rattrapage de ces trop-perçus et de faire acter leur annulation ». Si cette volonté du syndicat a été prise en compte, Pôle emploi requiert pour l’heure le remboursement des trop-perçus. Des courriers de notification vont être envoyés aux personnes concernées leur indiquant la marche à suivre et la possibilité de contester le remboursement. En outre, Pôle emploi rappelle que les travailleurs peuvent solliciter une remise de dette partielle ou totale.

L’objectif de Pôle emploi est le versement d’une prime « au plus près, au plus juste ». En conséquence, il ne s’effectuera plus de manière automatique en ce qui concerne les dossiers les plus épineux. Ils seront traités au cas par cas et des courriers seront envoyés pour obtenir des éléments complémentaires avant de procéder au bon versement.