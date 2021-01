Hausse de la CSG et grogne des Gilets jaunes

Suite au mécontentement général concernant l’augmentation de la CSG, l’Élysée a décidé de faire machine arrière en votant une loi le 18 décembre 2018. Celle-ci présente désormais trois taux de CSG différents :

3,8 % pour le taux réduit

6,6 % pour le taux intermédiaire (revenus de moins de 2 000 € mensuels)

(revenus de moins de 2 000 € mensuels) 8,3 % pour le taux plein (revenus mensuels de plus de 2 000 €)

Le taux intermédiaire (ex taux normal) ne concerne que les retraités dont le revenu fiscal de référence en 2017 se situe entre 14 549 € et 22 579 € pour une personne seule et entre 22 312 € et 34 635 € pour un couple. En d’autres termes, les retraités percevant moins de 2 000 € mensuels de revenu sont concernés par cette nouvelle mesure, soit 3,5 millions de foyers. Les personnes se situant dans ces tranches bénéficieront également d’un remboursement du trop-perçu.