Éviter la prolifération des populations de grand gibier

Au sein du communiqué, Bérangère Abba rappelle que les déplacements non essentiels sont proscrits, sauf ceux réalisés dans le cadre d’un « intérêt général » sur dérogation. Elle précise alors que la chasse, qualifiée de « mission de service public » par la Fédération nationale des chasseurs (FNC) après l’annonce du confinement, fait bien exception.

Ainsi, des autorisations seront délivrées aux chasseurs dans le but de réguler « la faune sauvage susceptible d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts ». Tous les ans, les dommages causés par le gros gibier sur les exploitations agricoles sont indemnisés grâce à un fonds alimenté par les chasseurs. La mise en place de dérogations a alors pour but d’éviter l’explosion du coût des dégâts et la prolifération du gibier responsable.

Les populations de sangliers et de chevreuils sont particulièrement visées et la circulaire prévoit une mobilisation active des chasseurs pour « veiller à ce qu’environ 500 000 sangliers soient prélevés d’ici la fin de l’année ».

Seules les activités de chasse permettant de réguler les espèces à l’origine de dégâts sont donc autorisées. Les chasses de loisir, la chasse à courre ou encore la pratique d’agrainage du gibier demeurent interdites tout au long du confinement.