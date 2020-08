En raison des restrictions de voyage et des fermetures de frontières, de nombreux couples binationaux non mariés se retrouvent séparés, sans aucun recours possible. La France va mettre en place une procédure dérogatoire pour permettre leurs retrouvailles.

La campagne « Love is not tourism »

Ces couples seraient plus d’un millier à subir une séparation forcée en raison de l’épidémie de Covid-19 et des méandres administratifs. Non mariés, ils ne peuvent obtenir de regroupement familial. Les frontières extérieures de l’Union et l’espace Schengen ne sont actuellement ouvertes qu’aux voyageurs issus de 11 pays.

En soutien à ces couples séparés depuis des mois, une campagne baptisée « Love is not tourism » a vu le jour sur les réseaux sociaux. En parallèle, la Commission européenne s’est saisie de la question, et a appelé les États membres à permettre l’entrée dans l’Union européenne des partenaires non mariés de résidents ou ressortissants de l’UE, à condition qu’ils puissent attester de leur relation.

« Nous avons de façon répétée encouragé les États membres à offrir cette possibilité », a déclaré Adalbert Jahnz, un porte-parole de la Commission. Jusqu’ici, seuls 8 pays européens, dont le Danemark et les Pays-Bas, autorisent ces couples à se réunir.