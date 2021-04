L’école à distance est de retour ce mardi 6 avril, comme l’avait annoncé le président de la République lors de son allocution. Depuis vendredi, les établissements scolaires (crèches, écoles, collèges et lycées) ont fermé leurs portes et les vacances de printemps, qui se dérouleront du 12 au 26 avril, ont été unifiées.

École à distance : de nombreux bugs

L’année dernière, le début de l’école à distance avait été mouvementé : espaces de travail inaccessibles, serveurs et réseaux saturés, etc. Avant ce nouveau confinement et la fermeture des écoles, Jean-Michel Blanquer tenait un discours rassurant, affirmant que tout était prêt pour la reprise du distanciel.

Pourtant, les témoignages d’élèves et de parents rencontrant des difficultés techniques se sont multipliés dans la matinée. « Ce matin, nous avons identifié des problèmes de connexion en Île-de-France, dans le Grand-Est, en Normandie, vers Orléans-Tours et sur le site virtuel du Cned », a précisé Sophie Vénétitay, du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Les environnements numériques de travail (ENT), victimes de bugs, sont inaccessibles pour beaucoup. En Île-de-France, le message suivant apparaît : « À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles… ». En cause : une trop forte affluence et des capacités de connexion trop faibles. Le ministre évoque notamment l’opérateur OVHCloud, touché par un incendie à Strasbourg il y a peu, « qui n'a pas pu faire face à l'afflux de connexions ce matin ». Les élèves doivent donc prendre leur mal en patience.

Du côté des parents, les inquiétudes avant la reprise des cours à distance se sont confirmées ce mardi 6 avril. La colère et la lassitude se font entendre sur les réseaux sociaux.