Ainsi, cet outil nous rappelle que la moitié des salariés du privé perçoivent moins de 1 950 euros net par mois . Autre information à retenir : 10 % des salariés gagnent, chaque mois, moins de 1 319 euros net, 9 % plus de 4 000 euros et 1 % plus de 9 103 euros.

Êtes-vous riche ?

Une autre question que vous pouvez vous poser en renseignant votre salaire : êtes-vous riche ?

En février dernier, l’Observatoire des inégalités estimait que les personnes vivant seules deviennent pauvres lorsque leurs revenus (salaires et prestations sociales) sont inférieurs à 800 euros par mois. Entre 800 euros et 1 300 euros, elles sont englobées dans la catégorie des classes populaires et entre 1 300 et 2 300 euros, elles font partie des classes moyennes. Enfin, ces personnes seules sont considérées comme étant aisées si elles perçoivent plus de 2 300 euros et riches si elles touchent plus de 3 200 euros.

Dans le même temps, pour les couples qui n’ont pas d’enfant, le seuil de pauvreté est situé à 1 600 euros et au-delà de 6 300 euros, ils peuvent être considérés comme étant riches.

Enfin, les couples qui ont deux enfants et perçoivent moins de 2 100 euros mensuels sont classés comme pauvres et au-dessus de 8 400 euros, comme riches.