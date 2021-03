Faire une demande de bourse : quelles sont les étapes à suivre ?

La demande de bourse s’effectue en ligne en constituant un Dossier social étudiant (DSE) sur le site messervices.etudiant.gouv.fr du 20 janvier au 15 mai 2021. Prenez garde à ne pas dépasser ce délai. Si c’est le cas, votre demande sera tout de même examinée, mais elle terminera en bas de la pile et le versement de la bourse risque d’être retardé.

À partir d'aujourd'hui, constituez ou renouvelez votre DSE pour l'année universitaire 2021 / 2022 !



Vous avez jusqu'au 15 mai 2021 pour demander une bourse ou un logement.



Effectuer une simulation pour vérifier votre éligibilité

Les lycéens et les étudiants qui envisagent de s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur pour la rentrée prochaine peuvent décrocher une bourse, à condition de remplir les critères d’éligibilité. En effet, elle est accordée aux étudiants dont les difficultés financières sont un frein à la poursuite de leur cursus. Mais comment savoir si vous êtes éligible ?

Un simulateur accessible en ligne peut vous renseigner. Il vous demandera d’entrer plusieurs informations : le nombre d’enfants à charge dans le foyer, les ressources de vos parents (avis fiscal 2020 sur les revenus 2019), le nombre d’enfants inscrits dans l’enseignement supérieur et la distance qui sépare votre domicile et votre futur lieu d’étude. Si vous pouvez prétendre à une bourse, il vous indiquera alors le niveau d’échelon et donc le montant annuel.

Constituer votre Dossier social étudiant (DSE) pour faire une demande de bourse

La saisie du DSE est possible sur messervices.etudiant.gouv.fr après avoir créé un compte grâce à votre numéro INE. Lorsque vous disposez déjà d’un compte Parcoursup, vous pouvez utiliser le même identifiant. Ensuite, il vous suffit de suivre les consignes et d’entrer pas à pas les informations requises. Vous pouvez réaliser au total 4 vœux dans les académies de votre choix, celles dans lesquelles vous souhaitez commencer ou poursuivre vos études.

À la fin de la procédure, un courriel de confirmation vous est transmis. Pour compléter votre dossier, des pièces justificatives seront demandées : votre avis fiscal 2020 sur les revenus 2019 et celui de vos parents, les justificatifs de scolarité de vos frères et sœurs dans l’enseignement supérieur, l’extrait du jugement de divorce si nécessaire, etc.

Le traitement du dossier peut être long et il vous faudra prendre votre mal en patience pendant 1 à 3 mois. Une notification conditionnelle, envoyée par les services du CROUS, fait office de réponse. Elle vous sera utile lors de votre inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur et vous permettra notamment d’obtenir l’exonération de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus). Toutefois, elle ne deviendra définitive qu’après confirmation de votre inscription.