Alors que les élèves de terminale vont commencer ce mercredi les épreuves de spécialité du bac 2022, une autre date ne doit pas être oubliée : celle du dimanche 15 mai. Ce sera le dernier jour pour créer un DES (Dossier social étudiant) et ainsi effectuer une demande de bourse sur critères sociaux et de logement dans une résidence universitaire pour l’année universitaire 2022-2023.

La demande de bourse sur critères sociaux s’effectue en plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous devez vous rendre sur le simulateur créée par le Crous afin de vérifier votre éligibilité. Vous devrez y renseigner le revenu brut global 2020 qui figure sur l’avis fiscal de vos parents de l’an dernier. Vous pouvez aussi indiquer le nombre d’enfants à charge dans votre famille et la distance entre le domicile familial et le lieu d’étude. Puis, le montant de la bourse vous sera annoncé.

Une fois cette première étape passée, direction le site messervices.etudiant.gouv.fr pour créer votre Dossier social étudiant. En tout, vous devez effectuer 4 vœux. Vous devrez également fournir une copie de l’avis d’imposition 2021 de vos parents. Pour être précis :

si vos parents possèdent un seul avis, car ils sont mariés ou pacsés, vous devrez simplement indiquer le numéro fiscal de vos parents ;

; si vos parents ne sont ni mariés, ni pacsés ou séparés sans jugement, ce sera l’avis d’imposition des 2 parents ;

si vos parents sont séparés avec jugement ou sont divorcés, vous devrez fournir l’avis fiscal de la ou des personne(s) ayant votre garde ainsi que le jugement de séparation complet si c’est une première demande ;

si vos parents sont séparés sans jugement et qu’un parent isolé a votre garde, vous devez transmettre les deux avis fiscaux (celui sur lequel vous êtes et celui de l’autre parent).

Par ailleurs, si vous avez un ou plusieurs enfants, vous devez fournir l’avis fiscal sur lequel il(s) figure(nt) et si vous avez vous-même un avis d’imposition, vous devez également l’ajouter à la liste des pièces justificatives.

Enfin, vous devrez aussi transmettre une photocopie de vos justificatifs de scolarité et ceux de vos frères et sœurs s’ils font des études supérieures. Et en fonction de votre situation, le Crous peut demander d’autres documents.

Bon à savoir : pour vous connecter à messervices.etudiant.gouv.fr, vous devez d’abord créer un compte sur Parcoursup. Notons que si votre dossier n’est pas complet, vous recevrez un mail pour vous indiquer les éléments manquants et que vous pouvez modifier vos vœux en les précisant dans la rubrique « Assistance » du site.