La crise sanitaire a un impact important sur les jeunes, qui peinent à trouver les petits boulots nécessaires au financement de leur quotidien. Les milieux associatifs n’ont de cesse d’alerter sur l’augmentation de la précarité des étudiants ces derniers mois. En réaction, le gouvernement a annoncé, en plus de l’augmentation de l’allocation de rentrée, une baisse significative du prix du repas dans les restaurants universitaires. Ainsi, il fait de la jeunesse une priorité et assure son soutien aux étudiants les plus modestes.