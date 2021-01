Alors que le fioul fait déjà partie des modes de chauffage parmi les plus coûteux, son prix a encore augmenté l’an dernier. Selon une étude d’Effy, spécialisée dans les travaux de rénovation d’énergie, la facture a atteint les 2 108 euros pour les près de 3,5 millions de ménages français. Alors pour les aider à réduire la note, l’ UFC-Que Choisir organise pour la 7e année d’affilée des campagnes d’achats groupés de fioul.

Une économie en moyenne de 66 euros en 2020

Le principe est toujours le même : réunir le plus de consommateurs afin qu’ils bénéficient d’un tarif avantageux. L’année dernière sur les près de 50 000 foyers français qui se disaient intéressés, 14 300 avaient passé commande. C’est 28 % en plus par rapport à 2019. Et cette souscription leur a permis d’économiser 66 euros, c’est-à-dire une diminution en moyenne de la facture de 7 %. En tout, selon l’UFC-Que Choisir, 940 000 euros ont été économisés.

En revanche, cette année est marqué par un principal changement : le rythme des opérations d’achats groupés passe à deux par mois, au lieu d'une. En tout, 26 actions auront lieu tout au long de l’année, à raison d’un vendredi tous les 15 jours. La prochaine est prévue pour le vendredi 5 février 2021.