Depuis la fin du premier confinement, l’usage détourné de protoxyde d’azote a connu une recrudescence en France. En quête de sensations euphorisantes, les 15-25 ans sont de plus en plus nombreux à inhaler ce que l’on appelle également le gaz hilarant . Son utilisation provoque des fous rires incontrôlables, des hallucinations, une modification de la voix, mais surtout peut entrainer des effets indésirables. Alors, pour lutter contre ce fléau, une proposition de loi a été adoptée à l’Assemblée nationale.

Et c’est par ce biais que de nombreux jeunes utilisent ce gaz pour se droguer. Le fléau est tel que le « proto » est la troisième drogue la plus consommée par les - 25 ans .

Ainsi, on retrouve ce gaz dans les siphons à chantilly ou dans des aérosols d’air sec. Il peut également être utilisé pendant une opération à l’hôpital pour son effet anesthésiant. De plus, le gaz hilarant est également en vente sous forme de cartouches dans les commerces ou sur internet.

Gaz hilarant : quels risques pour la santé ?

Les effets euphorisants du gaz hilarant agissent assez rapidement, tout comme ses effets indésirables. En plus des nausées et vomissements, inhaler du protoxyde d’azote peut entrainer des maux de tête, des vertiges et des diarrhées. À fortes doses, des problèmes cardiaques ainsi que des troubles neurologiques ou hématologiques peuvent se manifester.

Son usage régulier peut ainsi entrainer des difficultés à parler, de la confusion et de la désorientation, des pertes de mémoire ou encore des troubles de l’humeur.