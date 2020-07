Un remboursement du Pass Imagine R en quelques semaines

« Cette délibération vient compléter les dispositifs précédents qui concernaient les mesures de gratuité de transports pour les plus de 65 ans, puis l’an dernier celles pour les jeunes de primaire », a déclaré David Belliard, adjoint à la maire de Paris en charge des Transports. En effet, depuis septembre 2019, les Parisiens de 4 à 11 ans bénéficient déjà de la gratuité dans les bus, métros et tramways de la capitale.

À partir du mois de septembre 2020, la gratuité des transports en commun s’étendra aux collégiens et aux lycéens. Les familles devront toujours avancer le montant des Pass Imagine R de leurs enfants, et rempliront un formulaire qui leur permettra d’être remboursées sous 5 à 6 semaines. La possibilité de ne plus avoir à avancer ces frais est actuellement à l’étude. Par ailleurs, les familles peuvent opter pour la mensualisation, ce qui permet de n’avoir qu’un ou deux mois d’abonnement à avancer avant le remboursement.