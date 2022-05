La retraite progressive devait s’ouvrir aux salariés en forfait jours et aux mandataires sociaux à compter du 1er janvier 2022 , comme le précisait la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Toutefois, aucun décret d’application n’avait encore vu le jour pour entériner cette mesure. Le texte, qui se faisant attendre, a finalement été publié au Journal Officiel mercredi 27 avril et détaille les modalités du dispositif.

Quels sont les avantages de la retraite progressive ?

À l’heure où l’âge de départ à la retraite ne cesse de reculer, de plus en plus de salariés se tournent vers la retraite progressive. Ce dispositif leur permet, dès l’âge de 60 ans, de travailler à temps partiel tout en commençant à percevoir une partie de leur pension. Autre avantage : les salariés qui bénéficient de la retraite progressive continuent de cotiser et d’acquérir de nouveaux droits.

Elle prend fin lorsque le salarié demande sa mise en retraite définitive. À ce moment, le montant de la pension sera recalculé en prenant en compte les droits supplémentaires acquis durant le temps partiel.