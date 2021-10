En vigueur sur tout le territoire français depuis le 2 août 2021, la nouvelle carte d’identité a désormais le même format qu’une carte bancaire. Et si c’est plus simple de la mettre dans son portefeuille, elle présente également un inconvénient de taille : des habitants ne peuvent plus renouveler leur carte d’identité en raison du nom de leur commune qui est trop long.

Nom de commune trop long : 67 400 Français pourraient être concernés

« Lorsqu’on a voulu faire une carte d’identité dans la ville voisine habilitée, la secrétaire n’a pas réussi à valider le nom de la commune. Nous avons déjà trois personnes qui sont bloquées », raconte au Parisien, le maire de Saint-Quentin-la-Motte, Raynald Boulenger. Il ajoute : « La préfecture nous a expliqué que la nouvelle carte d’identité ne pouvait pas contenir les 38 caractères qui composent le nom de la commune ».

Et la situation pourrait faire rire si elle n’entraînait pas des problèmes administratifs pour les habitants concernés. « Un jeune qui voulait passer son code et son permis s’est retrouvé bloqué », explique l’édile au quotidien. Cependant, selon Le Courrier Picard, le jeune homme a tout de même reçu une carte provisoire, qu’il devra changer une fois ce problème réglé et dans laquelle le « Saint » était abrégé en « St » et où les pronoms ont été enlevés.

En tout, cette carte provisoire contient 29 caractères. Et selon les calculs du Parisien, 78 communes françaises possèdent 30 caractères ou plus. Ainsi, selon les prévisions du journal, cela pourrait concerner à terme quelque 67 400 Français.