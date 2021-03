La nouvelle CNI adopte un format plus pratique, équivalent à celui d’une carte bancaire (8,5 cm x 5,4 cm) et à celui du nouveau permis de conduire. Valable 10 ans, elle intègre les empreintes digitales du titulaire, excepté pour les mineurs de 12 ans.

Cette carte d’identité comporte de nouveaux éléments d’identification contribuant au renforcement de sa sécurité.

Nouvelle carte nationale d'identité :

Plus pratique grâce à un format adapté

Plus sécurisée

Elle est expérimentée dans le département de l'Oise et sera généralisée au mois d'août.

