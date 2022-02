Depuis le 21 mai 2021, le pass Culture est accessible à tous les jeunes de 18 ans vivant en France métropolitaine et en outre-mer. Il met à leur disposition 300 € à dépenser via une application pour diverses activités culturelles. En 2022, le dispositif est étendu aux collégiens à partir de la 4e et aux lycéens, mais ses modalités précisées dans un décret et un arrêté publiés au JO le 7 novembre sont quelque peu différentes. Comment fonctionne le pass Culture pour les jeunes de 15 à 17 ans ?

Qui peut bénéficier du pass Culture ? Le pass Culture est un dispositif piloté par le ministère de la Culture qui permet aux jeunes de 18 ans de bénéficier de 300 €. La seule autre condition pour être éligible est de résider en France métropolitaine ou en outre-mer. Pour information, les jeunes de 18 ans qui n’ont pas la nationalité française, mais vivent sur le territoire depuis un an peuvent également profiter du dispositif.

Le pass Culture peut être utilisé pendant 24 mois pour réserver des activités ou acheter des biens culturels, notamment : réserver des billets pour aller au cinéma, à l’opéra, au théâtre, au musée ou assister à un concert ;

acheter des livres, des jeux vidéo, des CD ou des services numériques (musique en ligne, accès à certaines plateformes de vidéo à la demande, presse en ligne, livres numériques, etc.). Pour les biens numériques, les dépenses sont limitées à 100 € ;

prendre des cours de musique, de danse ou de chant. Tous les achats ne sont pas possibles avec le pass Culture. Par exemple, il permet de s’abonner à des services de streaming comme OCS ou Canal +, mais ne donne pas accès aux plateformes Netflix, Amazon Prime ou Disney. Le site dédié au pass Culture recense l’ensemble des activités et biens culturels éligibles. 18 ans ? Télécharge l'appli et profite de 300€.

Le pass Culture étendu aux jeunes de 15 à 17 ans en 2022 « Depuis le 20 mai dernier, près de 641 000 utilisateurs de 18 ans bénéficient d'un crédit de 300 euros », a souligné la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Face au succès du dispositif, le gouvernement a décidé d’étendre le pass Culture aux jeunes de 15 à 17 ans, soit aux collégiens à partir de la 4e et aux lycéens. En revanche, la formule est différente de celle pour les jeunes de 18 ans. En effet, le dispositif comporte une part individuelle et une part collective. Concrètement, le montant du crédit annuel alloué aux bénéficiaires du pass Culture s’élève à : 20 € pour les personnes âgées de 15 ans ;

pour les personnes âgées de ; 30 € pour les personnes âgées de 16 ans ;

pour les personnes âgées de ; 30 € pour les personnes âgées de 17 ans. Les crédits alloués peuvent être reportés d’une année à l’autre, mais ils devront être consommés avant la majorité du bénéficiaire. En ce qui concerne la part collective, elle permet aux établissements scolaires (collèges et lycées privés ou publics) de financer des sorties scolaires. Elle est calculée « au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque niveau d'enseignement concerné », précise le décret. Les montants prévus sont les suivants : 25 € par élève de 4e et de 3e, 30 € par élève en CAP et en seconde, 20 € par élève de première et de terminale.