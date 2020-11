Le stage de 3e ne sera pas obligatoire cette année à cause du Covid-19 et de toutes ses conséquences sur les entreprises. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, l'a annoncé lors des Questions d’actualité au gouvernement, avant d'ajouter : « Quand il n’aura pas lieu, cela donnera lieu à une politique d’orientation renforcée pour que les élèves aient accès à des modules et formations sur le monde du travail ».

Un stage qui était jusqu'à présent obligatoire Pour certains, trouver un stage de 3e n’est qu’une formalité. Mais d’autres peuvent se sentir angoissés devant le nombre de refus des entreprises. D’une durée de 5 jours, ce stage était obligatoire pour tous les élèves de 3e, à partir de 14 ans. En 2019, une loi a également autorisé les élèves de moins de 14 ans à effectuer un stage d’observation.

Pour aider les élèves des établissements des réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+) à trouver un stage, l’État a créé la plateforme monstagedetroisieme.fr. En tout, 65 000 professionnels de tous les secteurs étaient présents et selon le ministre de l'Éducation nationale, cet outil a permis « d’offrir plus de 30 000 stages ».

Un premier pas dans une entreprise Pour les élèves, ce stage d’observation est l’occasion de faire un premier pas dans une entreprise, bien avant les jobs d’été. La plupart du temps, la société doit être située dans la ville de l’établissement scolaire, mais parfois, elle peut se trouver dans un lieu plus éloigné. Pour accompagner les collégiens, l’État a d'ailleurs mis des exemples de modèles de CV et de lettre de motivation. Après avoir déniché l’entreprise, une convention obligatoire est signée entre cette société et l’établissement scolaire. Elle permet notamment de détailler les conditions d’encadrement de l’élève et de garantir les conditions de sécurité. À la fin de cette immersion, les élèves doivent faire un rapport de stage. Il permettra de revenir sur les impressions et les activités des collégiens et peut-être de faire naître quelques vocations.