Les bénéficiaires du RSA doivent-ils craindre l’instauration de critères d’attribution plus stricts comme le conditionnement du versement à une activité ou une formation ? C’est en tout cas une éventualité sur la table de la présidentielle 2022.

En quoi consiste le RSA ?

Le RSA (revenu de solidarité active) garantit un revenu minimum aux personnes dont les ressources sont faibles. Mis en place en 2008, il est attribué sous conditions aux personnes d’au moins 25 ans et peut s’ouvrir aux 18-24 ans jeunes actifs ou parents isolés. 1,91 million de Français en bénéficiaient fin septembre 2021.

Toutefois d’après une étude de la Direction statistique du ministère de la Santé (Drees), plus d’un tiers des foyers éligibles n’ont pas fait de demande de RSA. Et selon un rapport de la Cour des comptes publié en janvier dernier, ce dispositif visant à lutter contre la pauvreté comporte des failles. Outre les oubliés du RSA, 65 % des bénéficiaires vivent sous le seuil de pauvreté. L’accompagnement vers le retour à l’emploi est lui aussi défaillant, puisque 15 % des allocataires touchent ce revenu minimum depuis plus de 10 ans.