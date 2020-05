En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement, le secteur culturel a été fortement impacté et il est pour le moment impossible de prévoir un retour à la normale. Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé des mesures de soutien pour les intermittents du spectacle. Quelles sont-elles ?

Contrairement aux commerces dont la plupart ont rouvert lundi 11 mai, les salles de concert et de spectacle, les cinémas et les grands musées resteront fermés, sans pour l’instant avoir de date de réouverture.

Autorisation de reprendre les répétitions

Le Président a également évoqué la reprise progressive de certaines activités liées au monde du spectacle, sans abandonner les mesures de protection (distanciation, port du masque…) pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Un point confirmé quelques minutes plus tard par le ministre de la Culture : « Les compagnies pourront réinvestir les lieux de culture pour les fonctions administratives, répéter, se retrouver, repenser à l’avenir en respectant les normes de sécurité sanitaire. Nous nous interrogerons fin mai si oui ou non nous pouvons aller plus loin que la limite de 10 personnes pour des rassemblements », a déclaré Franck Riester. Il a toutefois rappelé qu’il n’y aurait aucun rassemblement de plus de 5 000 personnes avant la fin du mois d’août.