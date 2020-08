Le préfet du Nord, Michel Lalande, est le premier à avoir eu recours à ce nouveau dispositif. À partir de ce lundi 3 août, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics de la métropole lilloise. Cette décision s’applique aussi bien au sein des espaces verts que des marchés publics non couverts , sans oublier les zones piétonnes , les zones de forte fréquentation , les parkings des gares, des aéroports et des métros , les arrêts de bus et de tramway ou encore les déchetteries .

Des mesures pour endiguer la reprise de l’épidémie

Ces mesures interviennent dans un contexte sanitaire incertain, alors que le virus SARS-CoV-2 circule de manière plus active depuis quelques semaines. Pour la troisième semaine consécutive, le nombre de cas quotidiens est en hausse. Par ailleurs, le nombre de malades en soins intensifs a également augmenté pour la première fois depuis le mois d’avril.

La Direction générale de la santé (DGS) évoque un niveau soutenu de circulation du virus et insiste, dans son communiqué du 30 juillet, sur la nécessité de fournir des « efforts rapides et importants ». Les rassemblements familiaux et amicaux sont particulièrement à risque, et la DGS conseille « de s’équiper de masques grand public et de gels hydroalcooliques, de privilégier les espaces ventilés et extérieurs, d’aérer les locaux pour limiter au maximum les contacts. »

Par ailleurs, la DGS rappelle que même en cas de forte chaleur, le masque ne doit jamais être humidifié pour se rafraîchir. Un masque humide perd en effet de son efficacité, et doit être changé en cas de transpiration par exemple.