Quel est le déroulement des journées ?

Des conseils sont prodigués aux organisateurs lors de l’inscription afin d’assurer la communication et le bon déroulement de l’action prévue. Ils seront également chargés de récupérer le kit individuel fourni par les Centres E. Leclerc, qui comprend des sacs poubelles, des gants et des chasubles. Le jour J, les bénévoles devront se rendre sur le lieu de rendez-vous, à l’heure convenue au préalable par les responsables. Armé de l’équipement, il ne reste plus qu’à se retrousser les manches et ainsi œuvrer pour une nature plus propre.

Le respect des consignes sanitaires est de rigueur en raison de l’épidémie de Covid-19, et les campagnes de communication de l’opération ne cessent de le rappeler. Cela implique donc le port du masque au cours des rassemblements et la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Pour retrouver les initiatives près de chez-vous, les réseaux sociaux de « Nettoyons la nature » relaient toutes les informations.