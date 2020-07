Face à un afflux de lycéens suite à un taux record de réussite au baccalauréat, la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé l’ouverture de 10 000 places supplémentaires dès la rentrée dans les filières les plus demandées.

Faire face au flot de nouveaux bacheliers

Organisé dans des circonstances exceptionnelles en raison de la crise sanitaire, le diplôme du baccalauréat a été cette année délivré sur la base du contrôle continu. Le taux de réussite après rattrapage constitue un record historique : 95,7 % des candidats ont obtenu leur diplôme, contre 88,1 % en 2019.

Cette année, ce sont 48 000 candidats supplémentaires qui quittent le lycée avec le baccalauréat en poche et prennent le chemin des études supérieures, du moins pour une partie d’entre eux. Le 14 juillet, Emmanuel Macron avait annoncé plusieurs mesures en faveur de l’insertion des jeunes, parmi lesquelles la possibilité pour certains de prolonger leurs études afin d’arriver sur le marché du travail avec davantage de qualifications.

Conséquence : une augmentation du nombre de places disponibles dans l’enseignement supérieur était nécessaire, et a été annoncée mardi 21 juillet par la ministre Frédérique Vidal. 10 000 places supplémentaires vont ainsi être ouvertes dès la rentrée dans les filières les plus demandées.

Parmi ces 10 000 places, 2 000 vont être ouvertes dans les formations de soins infirmiers et 3 000 dans des formations en BTS, d’après les déclarations de la ministre.

« L’objectif est également de développer les formations courtes avec les universités afin de permettre à des nouveaux bacheliers de compléter leur formation et d’affiner leur projet d’orientation, et à d’autres étudiants de compléter leurs compétences techniques et professionnelles pour mieux entrer ensuite sur le marché du travail », a expliqué le ministère de l’Enseignement supérieur à l’AFP.

Il a également précisé que des discussions étaient en cours entre les présidents d’universités et les recteurs afin de déterminer l’attribution de ces places supplémentaires. « Pour près de la moitié, elles sont prévues dans les licences en tension », a indiqué le ministère.