Les frais d’inscription à l’université comprennent différents éléments dont les frais liés à la scolarité, la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) et la médecine préventive. Pour les établissements publics, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche épaulé par le ministère chargé du Budget établit le montant des frais. Ils sont ensuite communiqués au sein d’un arrêté conjoint. En ce qui concerne les écoles privées, elles fixent librement leurs tarifs. Le 19 avril 2019, un arrêté est publié et mentionne l’augmentation des frais d’inscription, en particulier pour les étudiants étrangers. Le mois dernier, le Conseil d’État a validé cette hausse réactualisant le débat.