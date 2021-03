Au cours d’un déplacement à Bordeaux, vendredi 19 février, Jean Castex a dévoilé différentes mesures dans le cadre du renforcement de la plateforme 1jeune1solution. Parmi elles, la mise en ligne de 30 000 offres de stages, une aubaine pour les milliers d’étudiants qui en ont besoin afin de valider leur cursus.

1jeune1solution : une plateforme pour soutenir les jeunes La plateforme 1jeune1solution, mise en place dans le cadre du plan France Relance, fait le lien entre les entreprises et les jeunes en quête d’un stage, d’une formation, d’un contrat d’apprentissage ou les jeunes diplômés en recherche d’emploi. Face à la crise sanitaire et économique, ces derniers rencontrent de multiples difficultés et font part de leur détresse sur les réseaux sociaux. Pour les soutenir durant cette période, le gouvernement a décidé de renforcer la plateforme 1jeune1solution. En plus des nombreux événements de recrutement proposés, des milliers d’offres de stages, mais aussi d’emploi ont fait leur apparition. À travers cette plateforme, l’objectif est de ne laisser aucun jeune sans solution pour son avenir professionnel.

Un renforcement de la plateforme avec 30 000 offres de stages À l’occasion de son déplacement à Bordeaux, le Premier ministre a annoncé la mise en ligne de 100 000 offres d’emploi sur la plateforme, dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Aujourd’hui, plus de 124 000 sont répertoriées. Par ailleurs, il avait confirmé le lancement d’une bourse aux stages, avec un objectif fixé à 30 000 offres le 1er mars. Ce matin, l’objectif n’a pas encore été atteint et la plateforme recense un peu plus de 12 000 stages. Si des adaptations sont prévues dans les universités en raison de la Covid-19, les stages restent pour beaucoup d’étudiants un passeport obligatoire afin de valider leur diplôme. La saison des stages arrive.

Elle doit être préparée, accompagnée et chacun doit pouvoir trouver une offre qui correspond à son parcours et qui a du sens.

→ 30 000 stages seront disponibles dès le 1er mars sur https://t.co/YSKkS7N6kn. pic.twitter.com/INzbQTudDW — Jean Castex (@JeanCASTEX) February 19, 2021 Repas à 1 euro, accompagnement psychologique, prolongation de la bourse sur critères sociaux, le gouvernement a enrichi son arsenal pour venir en aide aux étudiants. Un simulateur devrait ouvrir le 1er avril et leur permettre de se repérer plus facilement au milieu de tous ces dispositifs. Il renseignera donc les jeunes sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre : bourses, aides au logement, à la mobilité, etc. En outre, le gouvernement étudie la question d’un éventuel prolongement des aides à l’embauche, qui expirent le 31 mars.