Dans le cadre du plan de relance, l’accent est mis sur l’emploi des jeunes avec un budget s’élevant à 6,7 milliards d'euros. Franck Riester, le ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité, a également annoncé une aide de l’État pour favoriser le travail à l’étranger et le développement du statut VIE.

VIE : une expérience professionnelle à l’étranger

Le Volontariat international en entreprise (VIE) permet de réaliser une mission au sein d’une entreprise à l’étranger. Il s’apparente à un service civique et comporte donc plusieurs conditions d’éligibilité. En effet, le VIE est possible pour les jeunes de 18 à 28 ans, dans une entreprise française basée à l’étranger ou dans une entreprise ayant noué un partenariat avec une structure française. La durée des missions confiées est limitée dans le temps : entre 6 et 24 mois.

Les volontaires sont indemnisés pour leur travail, avec le versement mensuel d’une indemnité fixe de 723,99 euros et d’une indemnité supplémentaire, qui varie en fonction du pays. Un décret datant du 19 juillet 2019 apporte des précisions à ce sujet, mais son entrée en vigueur est repoussée au 23 mai 2021.

Pour candidater à un VIE, la procédure s’effectue en ligne sur le site du Centre d'information sur le volontariat international (CIVI). Un CV, de même que le numéro identifiant défense remis lors de la JDC, vous sont demandés afin de compléter l’inscription. Une fois celle-ci achevée, les offres de VIE sont directement consultables.