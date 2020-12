Le montant des retraites évolue tous les ans. En 2021, aucun gel ni augmentation significative ne sont prévus, seulement une modeste revalorisation de 0,4 %. Et celle-ci concernera bel et bien toutes les pensions de retraite du régime de base.

Un modeste coup de pouce

Les retraites de base sont en hausse à compter du 1er janvier 2021. Chaque année à la même date, leur montant fait l’objet d’un nouveau calcul dont les modalités sont fixées par le Code de la Sécurité sociale. Il prend en compte « l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac ». Alors qu'au 1er janvier 2020, la revalorisation des retraites dépendait de leur montant (1 % pour les plus petites pensions et 0,3 % pour les plus élevées), la situation sera bien différente en 2021 avec une même augmentation de toutes les pensions.

Le 29 septembre 2020, le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale annonçait une revalorisation de 0,4 % en 2021, mais ce taux n’était alors pas définitif.

Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’État chargé des retraites, l’a récemment confirmé pour Capital : « la revalorisation des prestations sociales au 1er janvier sera donc bien celle calquée sur ce que prévoit la loi. Les retraites seront donc revalorisées de 0,4 % au 1er janvier ». À titre d’exemple, la pension moyenne des retraités passera de 1 382 € à 1 387,52 €, soit une augmentation de 5,52 € par mois.