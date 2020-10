La déception est grande pour les millions de retraités du privé, qui ne verront pas leur pension augmenter à partir du 1er novembre. La décision émane du conseil d’administration de l’Agirc-Arrco et justifiée par la crise sanitaire et la baisse significative des salaires avec le chômage partiel.

Depuis la signature des accords du 10 mai 2019, l’ Agirc-Arrco , l’organisme de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, a pris l’engagement de revaloriser les pensions , quel que soit leur montant, jusqu’en 2022 . Le calcul de l’augmentation se base sur l’ inflation , soit la hausse des prix du marché. Ainsi, la revalorisation est l’assurance pour les retraités de conserver leur niveau de vie et leur pouvoir d’achat.

Une absence de revalorisation en raison de la crise sanitaire

Contrairement aux accords précédemment mentionnés, la retraite complémentaire ne connaîtra pas de revalorisation cette année. Après la réunion du conseil d’administration, un communiqué de presse de l’Agirc-Arrco précise que le niveau des pensions est maintenu, avec une valeur du point identique à celle de l’année précédente. L’impact de la crise sanitaire sur l’inflation et la masse salariale est mis en cause. En effet, le taux d’inflation en 2020 est minime, établi à 0,1 % selon les dernières prévisions de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

De fait, la revalorisation des retraites aurait été extrêmement faible. Par exemple, sur une pension complémentaire d’un montant de 500 euros, les retraités auraient perçu seulement 50 centimes de plus. D’autres décisions sont quant à elles reportées en 2021, notamment celle concernant la valeur d’achat du point. Cette dernière permet de déterminer le nombre de points acquis au cours de l’année.