Taxe d’habitation : devrez-vous la payer en 2022 ?

L’administration fiscale a publié les plafonds à ne pas dépasser pour être exonéré de taxe d’habitation sur sa résidence principale. Ainsi, un célibataire sans enfant devra avoir un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à 28 150 €. En revanche, pour un couple marié ou pacsé et sans enfant, ce n’est pas plus de 44 830 €. Et pour un couple pacsé ou marié avec deux enfants, ce sera un RFR maximum de 57 340 €.

Toutefois, les personnes qui dépassent légèrement ces plafonds bénéficient d’une exonération partielle dégressive. Celle-ci est comprise entre 100 et 65 %. Ainsi, un célibataire sans enfant qui a un RFR compris entre 28 151 € et 29 191 € sera concerné, tout comme un couple marié ou pacsé et sans enfant qui a un RFR supérieur à 36 490 €, mais inférieur à 38 053 €.

Enfin, les contribuables au-dessus de ces seuils bénéficieront quant à eux d’un dégrèvement de 65 % de la taxe d’habitation sur leur résidence principale.



Bon à savoir : le revenu fiscal de référence à prendre en compte est celui qui figurera sur votre avis d’imposition 2022, que vous recevrez à l’été prochain. Par ailleurs, un simulateur est déjà en ligne pour savoir si vous devrez payer cet impôt.