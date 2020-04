Afin de soutenir le tourisme et pour remercier les salariés en première et seconde ligne durant l’épidémie de Covid-19, la région PACA a annoncé qu’elle leur distribuerait, sous conditions, un chéquier vacances « au secours tourisme » d’un montant de 500 euros. Décryptage.

500 euros à dépenser dans l’univers du tourisme

Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a annoncé dans un communiqué ce 26 avril qu’il allait distribuer un chéquier vacances aux personnes ayant travaillé au contact du public durant la période de confinement. D’un montant de 500 euros, il servira à soutenir l’industrie touristique de la région. Rappelons que 98 % de son activité est liée au tourisme.

En association avec les départements et quelques entreprises participantes, ils ont pour but de relancer la consommation et sauver les entreprises les plus vulnérables. Les chèques « au secours tourisme » seront donc acceptés pour les prestations d’hébergement, de restauration et de loisirs proposés par la région. Ils pourront être utilisés à partir de la date de réouverture, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2020, mais uniquement auprès des professionnels partenaires de l’opération inscrits au réseau de l’ANCV (Agence nationale des chèques vacances).

Cette mesure coûtera plus de 10 millions d’euros, dont 4 millions directement injectés par la Région sud. Au total, elle aura fait don de pas moins de 6,6 millions d’euros depuis le début de la crise.