Fin juin, la HAS a rendu un avis favorable concernant la prise en charge par l’Assurance Maladie du masque Assanis de Majorelle, un masque de qualité chirurgicale qui peut être prescrit aux patients présentant des symptômes du Covid-19 ou aux patients à risque pour éviter la transmission du virus.

La prise en charge à 100 % d’un masque chirurgical par l’Assurance Maladie vient compléter d’autres dispositifs déjà mis en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 et permettre aux patients les plus à risque de se protéger d’une contamination.

Le masque chirurgical Majorelle remboursé à 100 %

Mardi 30 juin, la commission d’évaluation des dispositifs médicaux a « recommandé que le masque chirurgical Assanis [fabriqué par le laboratoire Majorelle, NDLR] soit pris en charge pour les patients atteints de Covid-19 et les patients à haut risque de développer une forme grave d’infection » au virus.

Le laboratoire s’est réjoui de cette décision et estime que cela « va permettre de renforcer l’accès à des masques conformes aux normes européennes pour les plus fragiles et démunis ».

Dès que son prix de vente sera fixé — en accord avec le CEPS (Comité économique des produits de santé) —, il sera ajouté à la liste des produits et prestations remboursables sur prescription médicale.