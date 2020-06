À l’heure où les 27 États membres de l’Union européenne lèvent progressivement les mesures restrictives mises en place pour lutter contre la propagation de Covid-19, de nombreuses craintes subsistent pour les Européens qui souhaitent partir en vacances cet été dans un autre pays de l’UE. En effet, les touristes se posent une multitude de questions sur leurs futures destinations estivales. A-t-on le droit de se rendre dans tel pays ? Y a-t-il une quarantaine obligatoire ? Quelles sont les consignes sanitaires dans les lieux publics ? Est-ce que les hôtels, les bars et les restaurants sont ouverts ? Afin d’aider au mieux les touristes soucieux de leur santé et de celle de leur proche, la Commission européenne a décidé de lancer, lundi 15 juin 2020, un site internet et une application pour connaître précisément les conditions de voyage et de séjour dans chacun des pays membres de l’UE. Faisons le point ensemble sur cet outil numérique indispensable pour passer des vacances d’été en toute sécurité.

Une réouverture des frontières et des mesures de restriction propres à chaque pays de l’Union européenne

Cette réouverture des frontières est importante, voire cruciale pour l’économie de certains pays qui vivent essentiellement du tourisme. Mais, la protection de la santé publique reste une priorité pour tous les gouvernements. C’est pourquoi chaque État agit différemment vis-à-vis de la réouverture de ses frontières et suit sa propre logique sanitaire.

D’une part, il y a des pays comme la Grèce, les pays baltes (l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie) et d’autres pays de l’Europe centrale et orientale qui maintiennent des restrictions (présentation d’un test récent ou quarantaine obligatoire, interdiction d’entrer sur le territoire) pour tous les voyageurs en provenance d’une région où le taux d’infection est jugé encore trop élevé. La liste des pays considérés comme « douteux » diffère en fonction des États, mais on y retrouve systématiquement le Royaume-Uni, la Suède et la Belgique.

D’autre part, il y a des États membres qui ont décidé d’ouvrir leurs frontières européennes plus tardivement, c’est le cas par exemple de l’Espagne qui ne les rouvrira qu’à partir du 21 juin ou du Portugal qui ne le fera pas avant le 1er juillet.

Au vu du climat anxiogène actuel et du traumatisme créé par cette crise sanitaire sans précédent, la réouverture des frontières intérieures est un véritable casse-tête pour la Commission européenne. Et son prochain objectif s’annonce encore plus complexe, car il s’agit de la réouverture progressive des frontières extérieures.