Lorsque l’on part dans un pays membre de l’Union européenne, il peut être tentant d’acheter des bouteilles d’alcool et du tabac , surtout si les prix sont moins chers qu’en France. Toutefois, à son retour sur le territoire français, chaque voyageur ne doit pas dépasser certaines quantités, au risque de se voir confisquer la marchandise et de devoir payer une amende salée.

Auparavant, les seuils de tabac étaient établis en suivant la directive européenne datant de 2008. Ainsi, un voyageur ne pouvait pas importer en France plus de 800 cigarettes, c’est-à-dire 4 cartouches, 1 kg de tabac à fumer, 400 cigarillos et 20 cigares.

Quid de la Suisse et d’Andorre ?

Si vous partez en Andorre, pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne, les quantités sont moindres. Ainsi, chaque personne doit acheter au maximum 300 cigarettes ou 75 cigares ou 150 cigarillos ou 400 grammes de tabac à fumer. Et cette tolérance ne concerne que les voyageurs âgés au moins de 17 ans. Autrement dit, les moins de 17 ans ne peuvent pas revenir avec du tabac en France.

Et concernant les alcools, pour les boissons de plus de 22 degrés, ce n’est pas plus de 1,5 litre, pour les vins non mousseux, c’est 5 litres maximum et pour les alcools de 22 degrés ou moins, la limite est de 3 litres par personne.

Pour la Suisse, ce n’est pas plus de 4 litres de vin non mousseux ainsi que 16 litres de bière. Notons que chaque voyageur peut, en plus, mettre dans sa valise 1 litre de boisson alcoolisée supérieure à 22 degrés ou 2 litres d’alcool inférieur ou égal à 22 degrés ou 1 litre d’alcool éthylique non dénaturé qui est supérieur à 80 degrés.

Et côté tabac, vous ne pouvez revenir de Suisse qu’avec 200 cigarettes ou 250 grammes de tabac à fumer ou 50 cigares ou 100 cigarillos.

Par ailleurs, les travailleurs transfrontaliers ne sont pas concernés par ces mesures. Pour ces derniers, ce n’est pas plus de 4 litres de bière et 0,5 litre de vin non mousseux. Ils ne peuvent pas non plus ramener en France plus de 40 cigarettes, 20 cigarillos, 10 cigares et 50 grammes de tabac à fumer.

Pour mémoire, lorsque les quantités ne sont pas cumulables, les voyageurs peuvent tout de même opter pour un assortiment proportionnel. Par exemple, ils peuvent revenir de Suisse avec 100 cigarettes et 25 cigares.