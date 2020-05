L’Île-de-France est restée en rouge sur la carte du déconfinement. À ce titre, et en vue de la reprise progressive de l’activité ce lundi 11 mai, des mesures spéciales sont mises en place pour la sécurité de tous, notamment dans les transports en commun.

De son côté, la région a fait le choix de réserver l’usage des transports en commun aux heures de pointe aux salariés qui ne peuvent faire de télétravail et aux personnes qui disposent d’un motif impérieux .

Pour se faire, le télétravail doit rester la règle lorsque cela est possible. Il a également été demandé aux entreprises franciliennes de modifier les horaires des salariés de façon à éviter l’affluence aux heures de pointe.

Néanmoins, il est indispensable de limiter l’afflux de passagers pour permettre le respect des règles de distanciation physique. Le but est de limiter la fréquentation des transports à 15 % maximum.

La RATP prévoit d’augmenter son trafic à 75 % dès ce lundi, a annoncé Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire.

Les entreprises franciliennes et leurs salariés devront se conformer à cette mesure au moins pendant les trois prochaines semaines.

L’employeur doit également préciser la tranche horaire sur laquelle le salarié est tenu d’arriver sur son lieu de travail et l’heure à laquelle il est autorisé à quitter l’entreprise.

En Île-de-France, l’accès aux transports en commun sera donc réglementé. Les usagers qui souhaitent se déplacer entre 6 h 30 et 9 h 30 et de 16 h à 19 h devront obligatoirement se munir d’une attestation. Cette mesure est applicable les jours ouvrables, c’est-à-dire du lundi au samedi .

Les sanctions en cas de défaut d’attestation

Les forces de l’ordre, comme les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF effectueront des contrôles à l’entrée des gares et grosses stations. Les usagers des bus et trams seront quant à eux contrôlés par des « brigades mobiles ».

La préfecture de région a précisé que « les 11 et 12 mai, les contrôles de ces justificatifs sont effectués à titre pédagogique, afin de permettre l’appropriation de ces nouvelles règles par les usagers des transports et les employeurs ».

À compter du 13 mai, les contrevenants s’exposent à une amende de 135 € et au refus d’accéder aux transports ou de poursuivre leur trajet.