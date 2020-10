Depuis l’instauration du couvre-feu, les transports en commun ont enregistré une baisse considérable de fréquentation. Des métros, RER et bus circulent presque à vide entre 21 heures et 6 heures du matin. Île-de France Mobilités (IDFM) a donc pris la décision d’adapter le service et plus généralement de le réduire pendant cette tranche horaire.

Maintien de l’amplitude horaire Dans un communiqué de presse, Île-de France Mobilités a annoncé le maintien de l’amplitude horaire en ce qui concerne les transports en commun. Ainsi, les professionnels travaillant tôt le matin ou tard le soir pourront tout de même se déplacer sans rencontrer de grandes difficultés. Par contre, métros et tramways ne circuleront plus après 1 heure du matin, au lieu de 2 heures, les vendredis et samedis.

Deux fois moins de transports en circulation après 21 heures Dès le mercredi 28 octobre à 21 heures, l’offre de transports en commun s’adapte pour répondre aux besoins des Franciliens. En raison d’une forte réduction du nombre d’usagers, la fréquence des métros, bus, tramways, trains et RER sera globalement réduite sur l’ensemble du réseau. Un métro sur deux circulera après 21 heures sauf si le temps d’attente entre deux métros est supérieur à 20 minutes. En ce qui concerne les trains et RER, le trafic sera lui aussi divisé par deux dès le début du couvre-feu. Des exceptions seront faites pour les lignes où le temps d’attente est déjà de 30 minutes ou plus habituellement. Il en sera de même pour la plupart des bus et des tramways.