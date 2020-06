Les voyages avec un passeport périmé autorisés par le traité du Conseil de l’Europe de 1957

Malgré les dispositions prévues par la directive européenne de 2004, il est possible de voyager en Europe avec un passeport périmé, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2020. La juridiction fait référence au traité du Conseil de l’Europe de 1957 qui stipule que les ressortissants des États signataires « peuvent entrer sur le territoire des autres et en sortir par toutes les frontières sous le couvert de l’un des documents énumérés à l’annexe ». Or, en France et dans plusieurs autres pays, cette annexe énumère le passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans et la carte d’identité en cours de validité.

Par conséquent, la Cour a cassé le jugement rendu en 2018 donnant raison au voyageur français.