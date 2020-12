L’objectif de ce passeport est ainsi de simplifier les contrôles dans les aéroports et d’écarter une possible fraude. Comme le rappelle l’IATA dans son communiqué, « la priorité est de faire voyager en avion les personnes en toute sécurité ». Il est donc probable que les lieux pour se faire vacciner soient par la suite disponibles.

Ce passeport numérique devrait être lancé début 2021 . Il sera également disponible sur smartphone grâce à une application. Les passagers pourront y trouver toutes sortes d’informations, comme les vaccins requis pour leur voyage ou les tests à effectuer avant de monter dans un avion. Ils pourront également chercher un centre de vaccination ou un laboratoire qui répond aux normes. Et ces derniers pourront envoyer les résultats des tests ou les certificats de vaccination via ce passeport numérique. À noter que l’application pourrait enregistrer toutes ces informations sous la forme d’un QR Code qui pourrait être lu par les bornes automatiques d’aéroport.

Remplacer la quarantaine par un test Covid-19 obligatoire

Et pour le moment, l’autre priorité de l’association est de mettre fin à la quarantaine obligatoire dans certains pays et de remplacer cet isolement par un test de dépistage du Covid-19 systématique avant d’embarquer. L’IATA demande également aux États de faire passer des tests antigéniques, plutôt que des tests PCR beaucoup plus longs à réaliser. Selon l’association, ils seraient fiables à 99,5 %.

Car le temps presse pour inciter les passagers à voyager en avion afin d’éviter que de nombreuses entreprises coulent. Cette année, la perte totale des compagnies aériennes devrait s’élever à 118,5 milliards de dollars, selon l’IATA. Et pour 2021, l’association estime le déficit à 38,7 millions de dollars.