Vous êtes étudiant en licence et vous souhaitez poursuivre vos études en master ? Le portail gouvernemental des masters trouvermonmaster.gouv.fr peut vous aider dans votre recherche d’une formation. En quoi consiste ce service en ligne et comment fonctionne-t-il ? Comment postuler à un master ? Que faire en cas de refus d’inscription dans un master ? C’est ce que nous décrivons dans cette démarche.

Le portail trouvermonmaster.gouv.fr répertorie l’ensemble des diplômes nationaux de master (DNM) dispensés par les établissements d’enseignement supérieur français : universités, grandes écoles et IAE (Institut d’administration des entreprises). Par ailleurs, les informations sont mises à jour lors de chaque rentrée universitaire.

La recherche d’un master peut s’effectuer en ligne par :

nom de la formation ;

nom de l’établissement ;

choix de la licence ;

zone géographique ;

modalité d’enseignement (alternance, apprentissage, formation à distance, etc.).

Les candidatures se font directement auprès des universités, grandes écoles et IAE. Ainsi, vous ne pouvez pas postuler à un diplôme depuis le portail. Et pour déposer une candidature, référez-vous aux calendriers d’inscription et modalités de recrutement des établissements.