Qu’est-ce que la classe de 3e prépa-métiers ?

Cette nouvelle classe de 3e remplace la classe de 3e prépa-pro et les DIMA (Dispositif d’initiation aux métiers en alternance) depuis la rentrée 2019.

Elle a pour but d’accompagner les élèves dans leur orientation scolaire et professionnelle. L’enseignement est organisé différemment, de façon à permettre aux élèves de découvrir la voie professionnelle, de renforcer leur orientation et d’apprendre les bases de la vie en entreprise. L’objectif principal de cette nouvelle filière est d’éviter les décrochages scolaires, en donnant du sens à ce que les élèves apprennent. Il s’agit d’un tremplin orienté vers la vie professionnelle.