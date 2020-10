Les marrons ressemblent à s'y méprendre aux châtaignes. En revanche, ils ne sont pas comestibles et peuvent entraîner des intoxications alimentaires selon une étude de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sur la confusion des plantes . Comment ne pas se méprendre ? Tour du sujet.

Distinguer un marron d’une châtaigne

Même si châtaignes et marrons se ressemblent, la « capsule » dans laquelle ils sont renfermés ainsi que leurs feuilles sont différentes. Les lieux dans lesquels se trouvent les arbres permettent également de les différencier. L’Anses préconise donc d’être vigilant.

La châtaigne

Généralement, les châtaigniers se trouvent dans les bois, les forêts ou les vergers. Leurs feuilles « sont simples sans foliole et allongées » précise l’Anses.

Les châtaignes sont renfermées dans des bogues de couleur brune sur lesquels se trouvent de longs pics.

Celles-ci renferment 2 à 3 châtaignes, « petites, aplaties et triangulaires ».

Le marron

Quant aux marronniers on les trouve plus souvent dans les villes, les parcs, les cours d’école, etc. Leurs feuilles sont composées de plusieurs folioles ovales, qui leur donnent un « aspect palmé ».

La « capsule » du marron d’Inde est plus épaisse, de couleur verte et avec des pics « espacés et courts ». Et contrairement à la châtaigne, elle ne contient qu’un seul fruit « plus gros et arrondi ».