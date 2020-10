Au cours de leurs études, les pharmaciens et préparateurs bénéficient d’un apprentissage en mycologie. Ainsi, dans n’importe quelle pharmacie, les spécialistes de santé sont à même de vous répondre quant au caractère comestible ou non des spécimens que vous avez ramassés.

Les amanites phalloïdes et les bolets toxiques sont les champignons les plus complexe à identifier et sont responsables de nombreuses confusions.

De plus, même si celles choisies sont réputées fiables, beaucoup d'espèces se ressemblent et il est parfois difficile à l'oeil de les différencier assurément.

Les conseils de cueillette, conservation et consommation

Le lieu de récolte est important. Plus il est sauvage et reculé et plus la qualité du champignon sera préservée. Évitez donc les bords de route ou les sites pollués.

Les champignons ne doivent pas être arrachés, mais coupés au ras du sol. Les plus matures s’abîment rapidement, mieux vaut donc ramasser des champignons un peu plus jeunes. De plus, toute la partie du champignon est nécessaire pour son identification. Enfin, pensez à bien laver vos mains après la récolte.

Pour conserver vos champignons, ils doivent être mis au frais dans un panier en osier ou un carton. Évitez le sac plastique qui va les faire suffoquer et donc moisir plus rapidement. Si vous le pouvez, conservez durant 24 h un exemplaire de chaque espèce ramassée. Cela permettra de déceler lequel a été responsable d’une éventuelle intoxication.

Les champignons doivent être consommés rapidement (48 heures tout au plus) et cuits.

Attention, il ne faut pas en abuser : ils contiennent de la chitine que le corps humain ne sait pas digérer. En ce sens, il est préférable de cueillir que le strict minimum, plutôt que de devoir les jeter. Certains départements ont à ce titre imposé des limitations par personne et fixé une plage horaire pour la cueillette. Renseignez-vous auprès de votre mairie.