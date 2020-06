Pour permettre à l’ensemble des citoyens de profiter pleinement de leurs vacances d’été, le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle les bonnes habitudes alimentaires à adopter au cours de la période estivale, et ce, pour limiter au maximum les risques sanitaires. Un point sur les principales recommandations émises.

Respecter les bonnes pratiques d’hygiène en cuisine

En dehors de toute mesure sanitaire imposée par la pandémie de Coronavirus, la première règle d’hygiène habituelle à respecter en cuisine est de se laver soigneusement les mains à l’eau savonneuse, pendant une vingtaine de secondes. Pour limiter tout risque d’intoxication alimentaire, cette opération doit être réalisée :

avant toute manipulation de denrées

avant la conception des repas

et plusieurs fois au cours de la préparation

Les autorités sanitaires recommandent aussi de veiller à la propreté de tout ce qui peut entrer en contact des aliments, qu’il s’agisse des ustensiles, des plans de travail ou encore des réfrigérateurs.

Elles rappellent par ailleurs que les différentes catégories d’aliments cuits et crus (viandes, poissons, végétaux...) ne doivent pas entrer en contact que ce soit lors de leur préparation ou de leur conservation. Ainsi lors de la conception des repas, les denrées doivent être séparées et manipulées avec des ustensiles distincts ou lavés préalablement. Puis, elles doivent aussi être conservées séparément, dans des récipients adaptés et à bonne température.

Enfin, pour limiter les risques de contamination des aliments, il est conseillé de privilégier les produits frais et de bien nettoyer les fruits et légumes avant de les préparer ou de les consommer.