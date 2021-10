Un confinement adapté depuis lundi en Nouvelle-Calédonie

Pourtant, depuis ce lundi 11 octobre, après 5 semaines de confinement strict, des mesures d’adaptation avaient été prises. Ainsi, l’attestation de circulation n’est plus nécessaire pour faire les déplacements qui restent autorisés (aller à son travail, faire des achats de première nécessité, etc.). De même, les promenades sont désormais admises dans la limite de 3 heures et dans un rayon de 10 km et les rassemblements limités à 10 personnes au maximum.

Par ailleurs, un couvre-feu est fixé de 22 heures à 5 heures. De leur côté, les transports terrestres peuvent circuler normalement, à l’exception du RAI. Et les autorités recommandent toujours le télétravail lorsque cela est possible.

Notons également que le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour se rendre dans un centre commercial, au marché, dans un commerce de biens et de services ou encore pour prendre les transports publics terrestres.

En revanche, il faut présenter ce précieux sésame pour manger dans un restaurant, aller dans une salle de sport, dans une médiathèque ou bibliothèque, au musée ou dans les autres établissements culturels.

Enfin, la présentation du pass sanitaire est également obligatoire pour les prestations de services à la personne (comme les coiffeurs), pour prendre les transports aériens domestiques et les transports maritimes entre la Grande Terre et les îles et pour les visiteurs et accompagnants qui souhaitent entrer dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social.