Fonctionnement de l’arnaque au calendrier Google

Une fois l’invitation lancée par le hacker, et si l’utilisateur n’a pas changé les paramètres de base de son calendrier Google, tous les évènements vont automatiquement y être ajoutés, qu’il ait donné une réponse positive ou non. Au fur et à mesure que la date du « faux évènement » approche, il reçoit des notifications de rappel.

S’il se demande ce qu’est cette invitation et qu’il vient à cliquer dessus, un lien lui est proposé. Celui-ci le redirige sur un site fictif sur lequel des informations personnelles lui sont demandées — parfois sur la promesse d’obtenir une récompense — comme ses coordonnées ou ses données bancaires.

Fondamentalement, il s’agit de la même technique de phishing ou de hameçonnage utilisée habituellement par les hackers. Cependant, « l’arnaque au calendrier est un système très efficace, car la plupart des gens se sont [seulement] habitués à faire attention aux mails qu’ils reçoivent », explique Maria Vergelis, une chercheuse de l’entreprise Kaspersky.