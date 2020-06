La plupart des enfants adorent faire du trampoline dès que l’occasion se présente (vacances scolaires, week-ends, aires de jeux, etc.). À voir leur large sourire quand ils sautent, on sait tout de suite que c’est l’une de leurs activités préférées. En revanche, il est nécessaire de prendre des précautions et de respecter certaines consignes de sécurité, car la pratique du trampoline peut parfois mal tourner et une blessure est vite arrivée. Même si, en règle générale, les accidents de trampoline ne sont pas extrêmement graves, ils sont relativement fréquents et font régulièrement l’objet de prises en charge par les services d’urgences des hôpitaux. Faisons le point ensemble sur les accidents de trampoline les plus courants et les consignes de sécurité à suivre pour écarter tout risque de blessure.











Les accidents de trampoline chez les enfants ne cessent d’augmenter Selon l’EPAC (Enquête permanente sur les accidents de la vie courante) de Santé publique France réalisée sur la période 2004 - 2014, les accidents de trampoline ayant eu lieu au domicile ont considérablement augmenté en 10 ans. Plus particulièrement chez les enfants âgés de 5 à 9 ans pour lesquels les accidents ont été multipliés par 18. En effet, le taux d’accident de trampoline pour 100 000 accidents de la vie courante est passé de 54 en 2004 à 989 en 2014 en France métropolitaine. Lors de cette enquête publiée en janvier 2016, l’agence nationale de santé publique a démontré que la chute était le « mécanisme d’accident le plus fréquent » (73 %), après il y a le surmenage physique (15 %), puis les coups et les chocs (10 %). Autre information importante qui émane de cette EPAC : les filles sont plus touchées par les accidents de trampoline que les garçons. Sur les 4 154 accidents de la vie courante répertoriés qui sont directement liés à l’usage des trampolines, 2 253 étaient des filles et 1 901 des garçons. Santé publique France a également recensé les lésions les plus courantes chez les victimes d’accidents de trampoline, que ce soit au sein de l’habitat ou dans des aires de sports et de jeux. Sur la première marche du podium, on retrouve la contusion (30 %). Sur la deuxième marche, il y a l’entorse (29 %) et la fracture (25 %) sur la troisième. Ensuite, on retrouve les plaies et les commotions. Concernant les parties lésées, ce sont les membres inférieurs qui sont le plus souvent touchés (53 % des cas), puis les membres supérieurs (26 %), le tronc (12 %) et enfin la tête (9 %). Concernant la saisonnalité de ces accidents, ils surviennent généralement entre avril et août (64 %) et ont lieu le plus souvent le dimanche (36 %). Pour 60 % d’entre eux, les accidents se sont produits entre 15 h et 19 h.