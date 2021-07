C’est l’heure de la préparation des valises pour de nombreux Français. En famille ou entre amis, à la plage ou à la montagne, les vacances sont attendues avec impatience. Pour passer un séjour en toute sérénité, il existe un incontournable à ne pas oublier : la trousse de secours. Et selon votre destination, les activités prévues ou encore l’âge de vos enfants, son contenu peut être différent. Faisons le point sur les éléments essentiels de toute bonne trousse à pharmacie.

Il est préférable de garder ce kit de secours à portée de main . Si vous prenez l’avion, conservez-le en cabine. Il vous sera plus utile qu’au fond de votre valise entreposée dans la soute.

Pour traiter les éventuelles blessures et égratignures , il est important de ne pas oublier :

Pour partir serein, seul ou avec des enfants , vous devez bien préparer votre trousse de secours. Parmi les indispensables, on retrouve :

Une trousse à pharmacie adaptée à chaque vacancier

En dehors des indispensables, la trousse à pharmacie doit s’adapter à chaque patient. Elle ne contiendra pas les mêmes éléments pour une personne asthmatique, diabétique ou atteinte d’hypertension artérielle. Le traitement doit être emporté en quantité suffisante pour couvrir toute la durée des vacances et un éventuel report du départ. Pour les patients allergiques aux piqûres d’insectes ou d’animaux, les stylos d’adrénaline injectable seront de rigueur dans la trousse à pharmacie.

Pensez également à emporter vos ordonnances pendant les vacances. Elles peuvent être demandées lors d’un contrôle ou s’avérer indispensables en cas de problème de santé. Il en est de même pour votre carte vitale ou carte européenne d’assurance maladie (CEAM) en cas de séjour au sein de l’Union européenne.

Afin de composer la trousse à pharmacie la plus complète possible, vous pouvez prendre contact avec votre médecin. Celui-ci dispose de toutes les connaissances nécessaires pour vous donner les conseils les plus avisés.