Ce sont les préfets qui délivrent ou non les autorisations, après demande des Maires. Mais attention, il n’est pas question de venir profiter du sable comme avant. La réouverture des plages demande quelques précautions et obligations, comme le fait que personne ne doive s’installer sur le sable.

Aux abords de l’été, les habitués s’inquiètent. Sera-t-il possible de profiter de la mer cette année ? La Baule, première plage déconfinée de l’hexagone, a ouvert la voie aux autres. Mais des mesures concrètes doivent être prises afin d’éviter que le virus du Covid-19 ne reparte de plus belle.

Que peut-on faire sur les plages actuellement ?

Vous aimiez faire le plein de vitamine D en faisant la sieste sur la plage et être bronzé avant l’été ? Il va falloir changer vos plans.

Si les plages sont bel et bien ouvertes au public, il n’est pas possible d’y rester bronzer, de s’y asseoir, d’y faire une sieste, d’y boire un coup entre copains ou encore d’y pique-niquer. De plus, des mesures de distanciation strictes et des horaires d’ouverture bien définis sont appliqués. Par exemple, à Deauville, la plage n’est ouverte que de 6 h à 9 h pour la marche et les entraînements équestres.

Si chaque ouverture est régie par des arrêtés locaux indépendants, une règle commune est imposée à tout l’hexagone : il est interdit de s’y rassembler pour partager un moment convivial ou pour déposer sa serviette.

En revanche, les amoureux des sports nautiques, de la baignade, de la pêche ou des promenades en bord de mer auront tout le loisir d’en profiter, mais en respectant les conditions énoncées par l’arrêté préfectoral en vigueur.