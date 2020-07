De nombreuses images et vidéos circulent aujourd’hui sur les réseaux sociaux. On y voit des plages souillées par le plastique, les mégots et autres détritus. En adoptant les bons gestes, il est possible de contribuer au maintien de la propreté du littoral, mais aussi limiter les problèmes sanitaires qui résulteraient d’une mauvaise qualité du sable.