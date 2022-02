Allocation de rentrée scolaire 2022 : qui peut en bénéficier ?

L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous conditions de ressources, par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) aux foyers qui ont des enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Ainsi, il est possible d’en bénéficier lorsque les enfants sont nés entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 inclus et pour chaque enfant né après cette date qui est déjà inscrit en CP.

L’ARS permet de soutenir les familles qui font face à de nombreuses dépenses en période de rentrée scolaire. Le versement est automatique pour les ménages déjà allocataires dont les enfants ont entre 6 et 15 ans. Lorsqu’ils ont entre 16 et 17 ans, les parents doivent attester que l’enfant est toujours scolarisé sur le site de la CAF ou la MSA pour en bénéficier. Les familles qui ne sont pas allocataires sont, quant à elles, tenues de faire une demande de prestation en ligne.

Le versement de l’allocation de rentrée scolaire 2022 aura lieu fin août.